RBC hebt Ziel für Apple auf 154 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 145 auf 154 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der US-Konzern habe die Anleger keineswegs enttäuscht, sondern vielmehr in jeder Hinsicht überzeugt, schrieb Analyst Robert Muller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus den erhöhten Schätzungen erfolge das neue Kursziel. Das Thema 5G-Mobilfunk dürfte weiter Rückenwind liefern./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2021 / 23:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2021 / 23:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.