RBC hebt Ziel für Allianz SE auf 215 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Allianz SE vor der Berichtssaison im europäischen Versicherungssektor von 200 auf 215 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen.2019 dürfte ein weiteres Jahr zum Vergessen gewesen sein, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Allianz spreche das neue Kursziel weiter für ein negatives Rating./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.