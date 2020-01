RBC hebt Ziel für Adidas auf 310 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Finanztrends Video zu adidas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Adidas von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Im laufenden Jahr könnten die Herzogenauracher Gegenwind vom Euro/Dollar-Wechselkurs bekommen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen könnten entsprechend noch etwas sinken. Mittelfristig bleibt der Experte aber positiv gestimmt angesichts der Chancen auf steigende Marktanteile in Nordamerika und höhere Gewinnmargen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 17:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.