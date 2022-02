RBC hebt Unilever auf 'Sector Perform' und Ziel auf 3600 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft und das Kursziel von 3400 auf 3600 Pence angehoben. Er habe schon vor dem neuen Ausblick des Konsumgüterkonzerns mit einem verlangsamten Rückgang der Margen vor der Berücksichtigung von Restrukturierungsaufwendungen gerechnet, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun rechne er sogar mit einem Anstieg, da er für die kommenden Jahre etwas optimistischer sei sowie geringere Kapitalaufwendungen als bisher erwarte./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 17:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2022 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.