RBC halbiert Ziel für Auto1 auf 35 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Auto1 von 70 auf 35 Euro halbiert, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der wohl steigende Druck auf die Konsumausgaben bei einer gleichzeitig erhöhten Kosteninflation sei eine Gefahr für die Konsensschätzungen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Internet-Unternehmen. Dies dürfte - ungeachtet des langfristigen Potenzials - die Kursentwicklung trotz bereits niedrigerer Bewertungen zunächst bremsen. Kurzfristig bevorzugt Malek defensivere Titel mit widerstandsfähigen Gewinnen wie Teamviewer und Scout24. Delivery Hero, Zalando und Asos preisten offenbar schon eine Rezession ein, während steigende Gewinnrisiken Boohoo und Ocado belasten sollten. Für Auto1 sprächen die gute Positionierung in einem unsicheren Umfeld,die operativen Erfolge in der Vergangenheit und die Wachstumsaussichten./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.