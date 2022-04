RBC belässt Vonovia auf 'Outperform' - Ziel 52 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Finanztrends Video zu Vonovia



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die derzeitige Kursschwäche nehme den Anpassungsbedarf an der Kapitalverwendung des Immobilienkonzerns schon mehr als vorweg, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Anpassungen machten es schwierig, die starke finanzielle Entwicklung zu wiederholen. Er rechnet aber mittelfristig mit weiterem Wachstum./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.