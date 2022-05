RBC belässt Vonovia auf 'Outperform' - Ziel 49 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe einen recht positiven Ausblick für das Mietwachstum gegeben, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte das nicht ausreichen, die Folgen des steigenden Zinsniveaus komplett auszugleichen. Dennoch erscheine die Aktie auf dem aktuellen, gefallenen Kursniveau attraktiv./mis/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 09:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 09:16 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.