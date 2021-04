RBC belässt Volvo B auf 'Sector Perform' - Ziel 236 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die B-Aktie von Volvo vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 236 schwedischen Kronen belassen.Da sich die Aktien der europäischen Fahrzeughersteller seit Beginn der Corona-Pandemie überdurchschnittlich entwickelt hätten, sei das weitere Kurspotenzial sehr begrenzt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Anleger sollten Qualitätstitel mit greifbaren Kurstreibern weiter halten und nicht Papiere kaufen, nur weil sie die Rally verpasst hätten. Lkw-Hersteller wie Volvo seien wohl doch mehr von der Halbleiter-Knappheit betroffen als bisher gedacht./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.