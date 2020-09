RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen angesichts eines höheren Übernahmeangebots der Tochter Traton für Navistar auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen.Eine Komplettübernahme des US-Nutzfahrzeugherstellers wäre gut für den VW-Konzern, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Denn mit einer solchen könnten bislang versteckte Werte im Geschäft mit Nutzfahrzeugen gehoben werden. Zudem steige mit einer Komplettübernahme die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Wolfsburger von weiteren Anteilen an Traton trennen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 10:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.