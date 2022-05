RBC belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Outperform' - Ziel 310 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der Verkauf der gemeinsamen Carsharing-Tochter von BMW und Mercedes-Benz unterstreiche seine Einschätzung, dass Premiumhersteller eher auf Automobil-Privatbesitz als auf Flotten setzen, schrieb Analyst Tom Narayan am Dienstag in einer Reaktion. Der Käufer Stellantis betreibe mit Free2move bereits Carsharing und für Massenhersteller mache die Suche nach alternativen Absatzwegen auch Sinn. Das erkläre auch die Übernahme von Europcar durch das Volkswagen-Konsortium./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 03:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 03:43 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.