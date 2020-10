RBC belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Outperform' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen.Dass die börsennotierte Bus- und Lkw-Tochter Traton den Aktionären von US-Konkurrent Navistar eine Frist von zwei Tagen für die Annahme ihres Übernahmeangebots gesetzt hat, nannte Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine Überraschung. Er sei bisher davon ausgegangen, dass Traton die am 10. September von 35 auf 43 US-Dollar je Aktie angehobene Offerte weiter in Richtung 50 Dollar anheben werde. Eine vollständige Navistar-Übernahme durch Traton wäre gut für VW, da die Wolfsburger dann wohl ihre Traton-Beteiligung weiter reduzieren könnten. Nun erscheine eine baldige Einigung unwahrscheinlicher. Sie dürfte letztlich zwar kommen - aber erst später und doch zu einem höheren Preis als den gebotenen 43 Dollar./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 12:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 12:55 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.