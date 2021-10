RBC belässt Valeo auf 'Underperform' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Valeo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Der im dritten Quartal erzielte Umsatz sei im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei auf ein Niveau gesenkt worden, das bereits den Konsensschätzungen entspreche. Als Fazit bleibt der Experte vorsichtig, was den Autozulieferer betrifft./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 14:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / 14:40 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.