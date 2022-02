RBC belässt Unilever auf 'Underperform' - Ziel 3400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Unilever vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass diese sich wenig Sorgen wegen der Resultate des Konsumgüterhersteller für das vergangene Jahr machten, aber mit gemischten Gefühlen auf die weiteren Geschäftsaussichten in diesem Jahr blickten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 05:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 05:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.