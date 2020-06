RBC belässt Unilever PLC auf 'Underperform' - Ziel 2900 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unilever PLC angesichts der Umstellung von der bisherigen Doppelstruktur auf nur noch eine Muttergesellschaft auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen.Anders als 2018 wolle der Konzern mit seinen Papieren auch im britischen Leitindex bleiben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein drohender Abschied habe damals für Widerstand gesorgt und den ersten Vorstoß zum Scheitern gebracht./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 02:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 02:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.