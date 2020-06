RBC belässt Unilever NV auf 'Underperform' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Unilever NV auf "Underperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen.Im europäischen Konsumgütersektor bevorzuge er aktuell Unternehmen, die sich auf eine Erhöhung der Kapitalrendite aus eigener Kraft konzentrieren, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Große Übernahmen hingegen, die in der Vergangenheit unterschiedlich erfolgreich gewesen seien, hätten zuletzt als Instrument der Renditesteigerung ausgedient./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 17:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.