RBC belässt UBS auf 'Sector Perform' - Ziel 14,50 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14,50 Franken belassen.Analystin Anke Reingen sprach in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung von einem gemischt ausgefallenen Zahlenwerk. Die neuen Renditeziele der Bank seien niedriger als zuvor, lägen aber noch über den Markterwartungen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 02:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / 02:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.