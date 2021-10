RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 19 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 19 Franken belassen.Die Schweizer Großbank habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die sehr guten operativen Trends überkompensierten den Gegenwind von der Kapitalseite./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2021 / 02:08 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.