RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Öl- und Gassektorsektor dürfte sich im laufenden Jahr gut entwickeln, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Zahlen für das vierte Quartal sollten einmal mehr von der kontinuierlichen Entschuldung der Konzerne zeugen. Totalenergie sei einer der Hauptprofiteure des Marktes für flüssiges Erdgas./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 00:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 00:53 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.