RBC belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 380 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen.Die zuvor gesenkten Erwartungen habe der Elektroautobauer übertroffen, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Freitag vorliegenden Studie. Man sollte aber nicht glauben, dass sich die Einschätzungen der Investoren dadurch änderten./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 17:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 17:38 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.