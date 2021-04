RBC belässt Societe Generale auf 'Sector Perform' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Societe Generale vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Analystin Anke Reingen senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre 2021er-Schätzungen für die französische Bank. Damit berücksichtigt sie eine etwas schwächere Erholung der Erträge im Privatkundengeschäft als zunächst von ihr erwartet. Stärkere Trends im Investmentbanking glichen dies aber wieder teilweise aus./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2021 / 11:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2021 / 11:56 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.