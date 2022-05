RBC belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens angesichts der angestrebten Komplettübernahme von Siemens Gamesa durch Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Auf den ehemaligen Siemens-Energy-Mutterkonzern dürfte der Schritt nur begrenzten Einfluss haben, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine erhoffte operative Wende bei Gamesa würde wohl einen nur kleineren Gewinnvorteil bringen, der von einer potenziellen Anteilsverwässerung verringert werden könnte./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / 03:36 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.