RBC belässt Siemens auf 'Outperform' - Ziel 170 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Industriegüterhersteller profitiere von einer vereinfachten Konzernstruktur, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Münchener dürften das Portfolio weiter trimmen, nun komme es aber darauf an, dass das Unternehmen "liefert" hinsichtlich der gesetzten Wachstumsziele./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 10:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 10:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.