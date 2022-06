RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Gespräch mit dem neuen Finanzchef Sinead Gorman auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Letztmals habe es ein ähnliches Treffen im Jahr 2020 gegeben, doch der Grundtenor der Gespräche hätte unterschiedlicher nicht sein können, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Binnen zwei Jahren habe sich viel geändert, der ehemals noch ums Überleben kämpfende Ölkonzern gedeihe plötzlich./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.