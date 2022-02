RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 2750 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu Shell



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell anlässlich der beendeten Zusammenarbeit mit dem russischen Gasmonopolisten Gazprom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen. Nach dem tags zuvor angekündigten Ausstieg von BP aus allen russischen Projekten komme dies nicht überraschend, insbesondere angesichts des relativ geringeren Engagements von Shell in Russland im Vergleich zu BP, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Der bereinigte Gewinn des Öl- und Gaskonzerns aus den Gemeinschaftsunternehmen Sachalin und Salym entspreche weniger als vier Prozent des Konzerngewinns./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2022 / 14:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2022 / 14:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.