RBC belässt Scout24 auf 'Outperform' - Ziel 78 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

Finanztrends Video zu Scout24



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Online-Immobilienmarktplatz habe die Erwartungen im ersten Quartal leicht übertroffen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa am Dienstag in einer ersten Reaktion. Es werde nun das obere Ende der Jahresziele angepeilt./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 02:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 02:18 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.