RBC belässt Salesforce auf 'Outperform' - Ziel 285 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Salesforce nach einem unbestätigten Bericht über Übernahmegespräche mit Slack auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen.Ein Kauf des Bürokommunikationsdienstes durch den Softwarehersteller wäre für beide Seiten sinnvoll, schrieb Analyst Alex Zukin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der SAP-Konkurrent würde damit sein bereits breites Cloud-Portfolio um einen führenden Anbieter von Kommunikationssoftware ergänzen, während Slack von den Vertriebs- und Verkaufsmöglichkeiten von Salesforce profitieren und besser mit Microsoft Teams konkurrieren könnte./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 12:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2020 / 12:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.