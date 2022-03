RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perform' - Ziel 5300 Pence

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Die Rohstoffmärkte stellten sich angesichts des Krieges derzeit offenbar auf eine Situation komplett ohne russisches Angebot ein, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Studie zu den jüngst starken Preisanstiegen. Rio Tinto profitiere von diesen allgemeinen Verwerfungen etwa im Aluminiumgeschäft, gleichzeitig zögen aber die Herstellungskosten beim Konzern vergleichsweise stärker an als bei Wettbewerbern./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2022 / 19:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.