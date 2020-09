RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perform' - Ziel 5000 Pence

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts des Chefwechsels auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen.Die personellen Konsequenzen aus der Sprengung einer heiligen Stätte der australischen Ureinwohner seien nach der heftigen Kritik unvermeidbar und wenig überraschend, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte spekuliert, dass die Suche nach einem neuen Chef sich günstig auf die Ausschüttungen auswirken könnte, da große Übernahmen währenddessen weniger im Unternehmensfokus stünden. Das dürfte an Rendite interessierte Investoren anziehen./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2020 / 03:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2020 / 03:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.