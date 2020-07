RBC belässt Renault auf 'Sector Perform' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Renault nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Halbjahreszahlen des Autobauers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Die Aussagen des neuen Vorstandsvorsitzenden seien überwiegend ermutigend gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. So wolle Luca De Meo Fixkosten reduzieren sowie den Fokus vom traditionellen Volumenwachstum hin zur Werthaltigkeit verschieben./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 11:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.