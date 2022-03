RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 500 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Finanztrends Video zu Rational



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Großküchengeräte-Hersteller habe gut abgeschnitten, doch die Kostenaussichten machten ihm Sorgen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kosten dürften schneller steigen, als Rational die Verkaufspreise anheben könne. Kuennne senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis für 2022 und 2023. Sie lägen sowohl unter den Unternehmenszielen als auch unter den Konsensprognosen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2022 / 18:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.