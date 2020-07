RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 400 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen.Die Pandemie des Coronavirus werde den Umsatz des Zulieferers für Großküchen wohl fünf mal so schwer belasten wie die große Finanzkrise 2008/2009, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Zurückhaltung der Kunden aus der Freizeit-, Restaurant- und Hotelbranche dürfte noch bis 2022 oder 2023 anhalten./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 22:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.