RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Finanztrends Video zu RWE



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für RWE angesichts einer angekündigten Kapitalerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen.Der Schritt komme auf den ersten Blick unerwartet, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren könnten ihn aber positiv aufnehmen, schließlich eröffne er neue Möglichkeiten bei der Expansion im Bereich der Erneuerbaren Energien. Die aufpolierte Bilanz gebe mehr Spielraum für Wachstum und mehr Flexibilität./tih/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 12:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2020 / 12:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.