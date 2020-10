RBC belässt Puma auf 'Outperform' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Puma SE nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Der Sportartikelkonzern habe ein wohlbehaltenes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Übertroffene Erwartungen basierten aus regional Sicht auf dem Geschäft in Europa und Amerika, während jenes im asiatisch-pazifischen Raum die Erwartungen verfehlt habe./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 03:43 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.