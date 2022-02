RBC belässt Puma SE auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma SE nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Ausblick auf 2022 sollte positiv aufgenommen werden, auch wenn das angestrebte währungsbereinigte Umsatzwachstum und die operative Ergebniszielspanne (Ebit) knapp unter den Konsensschätzungen lägen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn erfahrungsgemäß setze sich der Sportartikelhersteller konservative Ziele./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2022 / 02:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 02:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.