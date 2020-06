RBC belässt Prudential auf 'Sector Perform' - Ziel 1490 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Prudential auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1490 Pence belassen.Mit der Übernahme von 11 Prozent durch den Pensionsspezialisten Athene zu 500 Millionen Dollar werde das US-Geschäft des britischen Versicherers zu niedrig bewertet, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Problem sei, dass die Prudential-Aktie selbst unter einem Konglomeratsabschlag von rund einem Drittel leide - um diesen zu eliminieren, müsste der Konzern mehr als die Hälfte am US-Geschäft veräußern./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 19:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.