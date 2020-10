RBC belässt Pfizer auf 'Outperform' - Ziel 43 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Pfizer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 US-Dollar belassen.Der Zeitplan, den der Pharmakonzern für eine Notfallzulassung seines Corona-Impfstoffes in den USA abgesteckt habe, entspreche seinen ursprünglichen Erwartungen, schrieb Analyst Randall Stanicky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den diesbezüglichen offenen Brief von Unternehmenschef Albert Bourla wertet er positiv./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 09:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2020 / 09:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.