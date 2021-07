RBC belässt Orsted auf 'Outperform' - Ziel 1050 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Orsted A/S":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 dänische Kronen belassen.Neue Aufträge in New Jersey zeigten die Fähigkeit des Versorgers, auch in anderen Staaten Aufträge zu generieren, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei vielversprechend./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 02:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.