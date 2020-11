RBC belässt Munich Re auf 'Outperform' - Ziel 275 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Munich Re nach vollständigen Quartalszahlen des Rückversicherers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen.Diese hätten den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Update zu den Forderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Schaden- und Unfallgeschäft belege die jüngste Verschärfung der Lage sowie die daraus resultierenden neuen Einschränkungen. In der Lebens- und Krankenversicherung drohten deswegen 2020 und darüber hinaus weitere Verluste. Die Bilanz des Unternehmens sei aber robust./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2020 / 02:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2020 / 02:13 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.