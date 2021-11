RBC belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 143 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Michelin nach Gesprächen mit dem Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Analyst Tom Narayan reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sowie das Ergebnis je Aktie (EPS) des Reifenherstellers. Er verwies dabei auf seine jüngst gesenkten Prognosen für die globale Autoproduktion. Aufwärtspotenzial habe die Aktie aber vor allem wegen der Aktivitäten abseits der Reifen, etwa im Bereich Wasserstoff oder 3D-Druck./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2021 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2021 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.