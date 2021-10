RBC belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 143 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen.Bei den Zulieferern der Autobranche sei für das dritte Quartal Vorsicht angebracht, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenprognose. Reifenhersteller dürften im zweiten Halbjahr unter gestiegenen Rohstoffpreisen leiden. Allerdings sollte es gelingen, diese durch Preiserhöhungen größtenteils aufzufangen./mf/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2021 / 17:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.