RBC belässt Kone auf 'Sector Perform' - Ziel 56 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kone auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die Inflation steige zwar, doch Industrie-Unternehmen seien nach wie vor gut aufgestellt, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er überarbeitete dennoch seine Schätzungen, da zur fortgesetzten Materialkosten-Inflation nun auch die Energie- und Lohnkosten-Inflation hinzugekommen sei. Die Preissetzungsmacht in der Kapitalgüterbranche sei aber stark und könne die Kosteninflation wohl ausgleichen./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2022 / 17:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.