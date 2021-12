RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "JP Morgan Chase":

Finanztrends Video zu JP Morgan Chase



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan in einem Branchenausblick auf das vierte Quartal auf "Outperform" belassen. Das Schlussquartalsergebnis 2021 von US-Banken dürfte im Kerngeschäft im Jahresvergleich stärker ausfallen, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf eine weiter steigende Nachfrage nach Krediten und sich stabilisierende Zinsmargen./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2021 / 18:19 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2021 / 18:19 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.