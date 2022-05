RBC belässt Inditex auf 'Outperform' - Ziel 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. In der Einzelhandelsbranche zählten Inditex neben Hugo Boss und WH Smith zu seinen bevorzugten Titeln, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Einfluss des Online-Geschäfts habe jüngst abgenommen, längerfristig sei der Aufwärtstrend jedoch intakt. In Folge einer Neubewertung des europäischen Bekleidungshandels seien die Spanier zuletzt von der Liste der zehn höchstkapitalisierten Handelskonzerne weltweit gerutscht./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 17:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.