RBC belässt Inditex auf 'Outperform' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der spanische Modekonzern dürfte im laufenden Jahr angesichts des erneuten Corona-Lockdowns in China von seiner vergleichsweise geringeren Produktion im Reich der Mitte profitieren, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Tochter Zara sollte kaum Probleme in puncto Produktverfügbarkeit haben./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2022 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.