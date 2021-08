RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Die Kursreaktionen europäischer Konsumgüterhersteller auf die jüngsten Halbjahreszahlen seien nicht wie von ihm zunächst vermutet willkürlich gewesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt korrelierten die Aktienkurse seit Jahresbeginn deutlich stärker mit der Entwicklung der Ergebniserwartungen (EPS) für 2022 als mit den kurzfristigen Erwartungen. Dies eröffne Kaufgelegenheiten bei AB Inbev und Henkel. Beide Aktien seien deutlich stärker gesunken als die EPS-Prognosen für das kommende Jahr. Bei Danone dagegen stehe den rückläufigen Ergebnisschätzungen eine im Branchenvergleich überdurchschnittliche Kursentwicklung gegenüber - der Grund dafür sei wohl die Ernennung des neues Unternehmenschefs, der aber eine sehr schwierige Aufgabe vor sich habe./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 23:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2021 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.