RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Trotz des jüngsten Kursrückgangs halte er an seiner positiven Einstellung fest, da der Modekonzern starke Erholungsaussichten und das Potenzial für eine Online-Aufholjagd habe, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2021 / 17:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 00:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.