RBC belässt Henkel auf 'Outperform' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel mit Blick auf strategische Ankündigungen und einen Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Für das laufende Jahr habe der Konsumgüterhersteller eine Gewinnwarnung gegeben, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Freitag. Das Umsatzwachstum decke sich nur im günstigsten von Henkel angenommenen Fall mit der aktuellen Markterwartung. Das operative Margenziel (Ebit-Marge) liege unter der Konsensprognose. Er hoffe auf "bedeutende Verkäufe" in der Sparte Haar- und Körperpflege "in nicht allzu langer Zeit"./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2022 / 03:18 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 03:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.