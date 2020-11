RBC belässt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 155 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen.Der Rückversicherer habe ihn positiv überrascht, vor allem beim Nettogewinn, und zudem wie erwartet eine Dividende auf Vorjahresniveau angekündigt, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2021 sehe indes vorsichtig aus./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2020 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2020 / 02:28 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.