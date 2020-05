RBC belässt Hannover Rück auf 'Sector Perform' - Ziel 155 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen.Die sehr schwache Kursentwicklung des Versicherungssektors angesichts der Covid-19-Pandemie sei unangebracht, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Der Experte geht davon aus, dass die Krise für die Branche zu handhaben sein wird - sie dürfte weniger belasten, als etwa die schweren Stürme im Jahr 2017. Rückenwind erhielten die Unternehmen unter anderem von der Entwicklung der Versicherungsprämien./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 20:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.