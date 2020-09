RBC belässt H&M auf 'Sector Perform' - Ziel 155 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Hennes & Mauritz (H&M) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 155 schwedischen Kronen belassen.Für Asien als Fertigungsstandort für die Bekleidungshersteller sprächen die niedrigen Rohstoffkosten, die kurzen Vorlaufzeiten für Kollektionen und die überschüssigen Produktionskapazitäten, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auf Basis der aktuellen Bewertungen bevorzugt er aber Inditex gegenüber H&M./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2020 / 17:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.